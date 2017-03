Senta-se o baixinho, levanta-se o altinho

Sai Podence, entra Alan Ruiz; sai Paulo Oliveira, entra Rúben Semedo. Estas são as alterações promovidas por Jorge Jesus no onze do Sporting para o jogo desta tarde contra o Nacional da Madeira, em Alvalade (18h15, Sport TV1).

Apesar de ter estado em destaque na vitória de 4-1 sobre o Tondela, apoiando Bas Dost na frente de ataque, Podence não mantém a titularidade, ao contrário de outro jovem da Academia de Alcochete: Matheus Pereira.

Eis o onze do Sporting: Patrício; Schelotto, Coates, Semedo, Marvin Zeegelaar; William; Gelson, Bryan Ruiz e Matheus; Alan Ruiz e Bas Dost.

No banco estarão Beto, Jefferson, Bruno César, Paulo Oliveira, Castaignos, Podence e Palhinha.

O Nacional de Jokanovic irá alinhar com Adriano Fachini; Victor Garcia, César, Rui Correia, Sequeira; Washington e Mezga; Agra, Tiago Rodrigues e Ricardo Gomes; Aristeguieta.

No banco estarão Vítor São Bento, Hamzaoui, Cádiz, Campos, Filipe Gonçalves, Zizo e Zequinha.

Siga o jogo em direto na Tribuna Expresso, AQUI.