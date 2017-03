Eis o onze que vai tentar roubar a liderança ao Benfica

Saem Maxi e André André e entram Layún e Corona. Estas são as únicas duas alterações no onze do FC Porto para o jogo de hoje, por castigo.

Eis o onze do FC Porto: Casillas, Layún, Felipe, Marcano e Alex Telles; Corona, Danilo, Oliver e Brahimi; André Silva e Soares.

No banco estão José Sá, Boly, Depoitre, Diogo Jota, Ruben Neves, Herrera e Otávio.

O Vitória de Setúbal começa com Bruno Varela, Vasco Fernandes, Fábio Cardoso, Frederico Venâncio e Nuno Pinto; Fábio Pacheco e Costinha; Amaral, João Carvalho e Nené Bonilla; Thiago Santana.

No banco estão Trigueira, Arnold, Pedro Pinto, Nuno Santos, Meyong, Vasco Costa e Edinho.

Siga o jogo ao minuto na Tribuna Expresso, AQUI.