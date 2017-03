A lista completa de vencedores da gala que premiou os melhores do futebol português em 2016

A gala Quinas de Ouro aconteceu esta segunda-feira à noite no Centro de Congressos do Estoril. Foram premiados os portugueses e portuguesas com melhor desempenho no futebol, futsal e futebol de praia em 2016. Foram estes os vencedores:

Jogadora Portuguesa do Ano Futebol

Vencedora: Ana Borges

Cláudia Neto

Matilde Fidalgo

Jogador português do ano futebol

Vencedor: Cristiano Ronaldo

Pepe

Rui Patrício

Jogador do Ano Futebol de Praia

Vencedor: Madjer

Elinton Andrade

Rui Coimbra

Jogadora do Ano Futsal

Vencedora: Ana Azevedo

Ana Catarina

Inês Fernandes

Jogador do ano futsal

Vencedor: Ricardinho

Bebé

Cardinal

Jogadora revelação do ano (21 anos ou menos em 2016)

Vencedora: Andreia Norton

Catarina Amado

Vanessa Marques

Jogador revelação do ano (21 anos ou menos em 2016)

Vencedor: Renato Sanches

André Silva

Gelson Martins

Treinador do ano futebol masculino

Vencedor: Fernando Santos

Rui Vitória

Vítor Oliveira

Treinador do ano futebol feminino

Vencedor: Francisco Neto

Fernando Matos

Pedro Bouças

Treinador do ano futsal masculino

Vencedor: Nuno Dias

Joel Rocha

Jorge Braz

Treinador do ano futsal feminino

Vencedora: Teresa Jordão

Francisco Paiva

Pedro Nova

Treinador do Ano Futebol Praia

Vencedor: Mário Narciso

José João Marques

Mário Miguel

Treinador do ano formação

Vencedor: Hélio Sousa

António Folha

João Couto

Treinador revelação do ano

Vencedor: Ricardo Soares

Jorge Simão

Sérgio Bóris

Equipa do ano masculina

Vencedor: Seleção A

Seleção Futebol Praia

Seleção Sub-17

Equipa do Ano Feminina

Vencedor: Seleção A

Clube Futebol Benfica

Valadares

Árbitro do ano:

Artur Soares Dias, Rui Licínio Tavares (assistente), Ana Catarina Araújo (Liga Allianz), Pedro Vilaça (CPP), Eduardo Coelho (Futsal)

Prémio Vasco da Gama

José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol

Prémio Presidente

Diáspora portuguesa

Prémio Prestígio

23 jogadores que venceram o Europeu em França

Prémio Escolar

Grupo Desportivo da Escola Básica D. João I

Prémio Universitário

Equipa de futebol da Universidade do Minho

Prémio Inclusão

Seleção de Futebol de Rua

Onze do ano da Liga Allianz

Rute Costa (Sp. Braga), Matilde Fidalgo (Futebol Benfica), Sílvia Rebelo (Sp. Braga), Bruna Costa (Sporting), Joana Marchão (Sporting), Fátima Pinto (Sporting), Vanessa Marques (Sp. Braga), Andreia Norton (Sp. Braga), Jéssica Silva (Sp. Braga), Diana Silva (Sporting) e Solange Carvalhas (Sporting)

Onze do ano do Sindicato

Ederson (Benfica), Nélson Semedo (Benfica), Lindelöf (Benfica), Coates (Sporting), Alex Telles (FC Porto), Danilo (FC Porto), Adrien (Sporting), Pizzi (Benfica), Gelson Martins (Sporting), Jonas (Benfica) e Mitroglou (Benfica)