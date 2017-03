Um dos heróis de Riade é arguido na Operação Jogo Duplo

Abel Silva, um dos heróis do Mundial de Riade, foi constituído arguido no âmbito da Operação Jogo Duplo. A notícia, avançada pelo Correio da Manhã, foi confirmada ao Expresso por uma fonte judicial - Abel funcionaria como intermediário entre a rede de apostadores malaia e os jogadores corrompidos.

Ontem, uma operação da Judiciária fez seis detenções e oito arguidos com ligações à indústria do futebol, “pela presumível prática dos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva, no âmbito da lei da corrupção desportiva”. Um dos detidos é membro da claque 'Super Dragões', e há atletas do Oriental, Penafiel e Académico de Viseu.

Esta é a segunda parte da investigação realizada pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), da PJ, há cerca de um ano sobre uma alegada rede de corrupção no futebol de “match fixing” (resultados combinados) de competições oficiais de futebol.