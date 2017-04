Entrevista a José Couceiro, o único treinador que roubou pontos a Benfica e FC Porto em todos os jogos desta época

Como é que um treinador de 54 anos, de I Liga, que já esteve no estrangeiro, ainda aprende?

Ah, isso aprendo todos os dias. Basta ter alguém de fora, a debater, a perguntar, a ler... Não temos de aprender exclusivamente de futebol, essa é uma falsa questão. Estamos claramente dentro do campo das ciências humanas, portanto temos de cada vez mais perceber como é que nos relacionamos com as pessoas, porque trabalhamos diretamente com pessoas, não trabalhamos no meio financeiro. Tudo o que possa aprender a nível de pedagogia, psicologia, sociologia... Para se ser treinador, o conhecimento académico é fundamental, mas o conhecimento empírico não é menos importante.

Gostava de observar mais colegas a trabalhar?

Isso gostava, pela curiosidade de perceber as coisas que eles fazem, cá dentro e lá fora. Uma vez defrontei o Bielsa, quando estava no Lokomotiv e ele no Atlético de Bilbau, para a Liga Europa, e no final fui falar com ele, sem problema nenhum. Porque tinha curiosidade, porque acho que as equipas dele jogam bem e identifico-me.

