Marco Gonçalves proibido de frequentar recintos desportivos e falar com árbitros 

Após ter sido ouvido esta manhã pelo Ministério Público em Gondomar, Marco Gonçalves, foi esta tarde sujeito a interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal (TIC).

Ao agressor do árbitro José Rodrigues foi aplicado como medida de coação a proibição de frequentar recintos desportivos e falar com árbitros.

Segundo fonte próxima do processo, o magistrado que ouviu o avançado expulso pela direção do Canelas 2010, na sequência da agressão ao árbitro, não ficou satisfeito com as respostas do arguido e/ou a falta delas, razão pela decidiu promover de imediato a inquirição no TIR.