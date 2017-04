Marco, um “monstro de músculos” com memória de passarinho

Como muitos dos elementos da numerosa claque dos Super Dragões, Marco António Viera Gonçalves, 34 anos, é mais conhecido nos bastidores do futebol pela alcunha, no caso Marco ‘Orelhas’, amigo de longa data de Fernando Madureira, aka ‘Macaco’, capitão do Canelas 2010, clube da I Divisão de Elite-Pro-Nacional da Associação de Futebol do Porto (A.F. Porto), equipa conhecida pela sua violência dentro de campo.

O Expresso sabe que Marco Gonçalves não tem ocupação profissional declarada, sendo frequentador assíduo de ginásios. “É um grande cultor do corpo”, refere fonte próxima do Canelas 2010, o clube renascido das cinzas no dobrar da década, após ter sido declarada a insolvência do Canelas Futebol Clube, com meio século de história.

