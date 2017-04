O que se diz lá fora sobre o Canelas 2010: “A equipa mais violenta do mundo volta a fazer das suas”

O Canelas 2010 está novamente nas bocas do mundo pelas piores razões, após a agressão do jogador Marco Gonçalves ao árbitro José Rodrigues, na partida diante do Rio Tinto, que acabou suspensa após apenas dois minutos de jogo.

Vários jornais estrangeiros fazem eco do lamentável incidente deste domingo, entre eles o espanhol As, que escreve que “a equipa mais violenta do mundo volta a fazer das suas” com “uma joelhada na cara do árbitro”.

A Marca refere-se ao Canelas como “a violenta equipa do norte de Portugal que se tornou famosa em finais do ano passado pelas numerosas faltas de comparência dos seus rivais por medo de serem agredidos”.

Também o catalão Sport faz referência à agressão, tal como o britânico Metro, com o título: “Jogador português de equipa de ultras dá joelhada na cara de árbitro, parte-lhe o nariz e despoleta grande confusão com a polícia”.