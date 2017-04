Augusto Inácio no Zamalek

O treinador português Augusto Inácio será apresentado na quarta-feira como técnico da equipa de futebol do Zamalek, depois de hoje ter reunido com responsáveis diretivos, informou hoje o clube egípcio na sua página oficial.

“A conferência de imprensa para apresentar Augusto Inácio como treinador da equipa de futebol do Zamalek realiza-se na quarta-feira”, refere o clube em comunicado.

O Zamalek adianta que Inácio reuniu já hoje com o presidente do clube, Murtaza Mansour, na presença da equipa de futebol, depois da chegada ao Cairo na noite de segunda-feira.

Inácio foi despedido do Moreirense a 20 de março, após uma sequência de oito jogos na I Liga sem vencer (quatro empates e quatro derrotas), que se seguiram à conquista da Taça da Liga, a 29 de janeiro, frente ao Sporting de Braga (1-0).

O técnico, campeão pelo Sporting em 1999/2000, assume o Zamalek na quarta posição do campeonato egípcio, a 15 pontos do campeão Al-Ahly.

A última vez que o Zamalek chegou ao título foi em 2014/15, com o também português Jesualdo Ferreira à frente da equipa, com a qual venceu igualmente a Taça do Egito.