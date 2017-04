Rúben Amorim despede-se dos encarnados e do futebol

Ruben Amorim, de 32 anos, partilhou num curto comunicado à imprensa a sua decisão de terminar a carreira enquanto futebolista. “Gostaria de vos informar que, após rescisão do contrato laboral que me vinculava ao Sport Lisboa e Benfica, decidi terminar a minha carreira desportiva como jogador. Foi uma decisão difícil, mas ponderada”, foram as palavras do jogador, que tinha contrato com o Benfica até 2018.

O médio tinha renovado com as águias em abril de 2016, antes de sair para o clube Al-Wakrah, do Qatar, mas esta experiência acabou por não correr como esperava - o que o levou a regressar.

Após um período de quase um ano sem jogar nem treinar no Seixal – e longe dos planos de Rui Vitória – a única hipótese parecia ser o mercado de Inverno. No entanto, não surgiu nenhuma proposta que lhe agradasse e, depois de ser três vezes campeão nacional pelo Benfica e de jogar 14 jogos pela Seleção Nacional, entre 2010 e 2014, optou pela decisão de pendurar definitivamente as chuteiras.