Setenta polícias, árbitro de 4a categoria e TV estrangeiras: tudo a ver o Maia-Canelas (e nós também)

O Maia-Canelas devia ser apenas mais um jogo do Campeonato Elite-Pro, nome pomposo que significa que lá se defrontam as melhores equipas das Distritais, que tentam subir aos campeonatos nacionais. Mas este domingo, 9 de abril, não é assim. No Estádio José Vieira de Carvalho está um forte contingente policial e polícia de intervenção nas imediações, depois da agressão de Marco 'Orelhas' ao árbitro José Rodrigues no jogo com o Rio Tinto de há uma semana. A agressão à joelhada ao árbitro que partiu o nariz e necessitou de cirurgia reconstrutiva foi notícia em vários jornais europeus, que titularam o canelas 2010 de equipa mais violenta do mundo. A TV Galicia é um dos meios de comunicação estarão presentes na Maia.



(Para receber novas atualizações desta reportagem em direto refresque a página com frequência, pressionando a tecla F5)





15:58 - Adeptos estão separados por faixas de segurança. Há cerca de meio milhar de pessoas nas bancadas. Normalmente não chegam aos cem. Quando as equipas sobem ao relvado, são aplaudidas. A claque do Canelas entoa cânticos. Os jogadores adversários cumprimentam-se, o que segundo adeptos assíduos não costuma acontecer. O próprio treinador do Canelas justificou a não saudação nos jogos anteriores: é para os adversários não se queixarem de intimidação. Desta vez, o treinador está na bancada, castigado. Mas hoje, ninguém espera que um jogo debaixo de tanta observação tenha problemas.



15:50 - "Vocês só vão escrever merda", respondem adeptos do Canelas aos jornalistas. "Tanta gente a roubar e estão preocupados com o Canelas!", afirma um adepto, perante tanto aparato. Não querem falar. Não são os únicos. À chegada, a equipa de arbitragem também não quis falar. Há várias equipas de reportagem. A SIC está a filmar o jogo, para ficar com registos caso se verifiquem problemas.



15:45 - Nem santos nem criminosos - esta é a senha da claque do Canelas, o Blue Warriors Supportes. A equipa veste de azul e branco



A má fama da equipa tem afastado patrocinadores. O Life Strip Club, casa noturna de Perosinho, é um dos resistentes



Milton Ribeiro, treinador do clube, foi castigado em dezembro de 2016 com um ano de suspensão por incitamento à violência



15:40: Tudo o que precisa saber sobre O Maia Lidador-Canelas 2010

1. O jogo tem início às 16h, no Estádio José Vieira de Carvalho, na Maia. Lotação 16.000 lugares



2. A equipa de arbitragem é liderada por Rui Oliveira, 44 anos, 4ª categoria distrital, que terá por assistentes o filho, Nelo Oliveira, e o jovem Fábio Silva



3. Luciano Gonçalves, líder da APAF, acusa árbitro de só querer protagonismo, sem pensar na maioria dos colegas que pediram escusa em sinal de revolta pelo clima de intimidação do Canelas



4. O encontro está tipificado de alto risco. António Oliveira e Silva, presidente do Maia, diz ter a garantia de meia centena de agentes da PSD e Polícia de Intervenção



5. Líder do Maia condena a marcação do jogo e defende que o Canelas 2010 deve ser excluído da competição



6. Marco 'Orelhas, o agressor do árbitro do jogo com o Rio Tinto, do passado domingo, foi expulso do Canelas, suspenso pela AF Porto e proibido de frequentar recintos desportivos e contatar árbitros pelo o Tribunal de Instrução Criminal do Porto



7. Canelas 2010 é alvo de um processo disciplinar na AF Porto



8. Desde o início da época 12 adversários do Canelas optaram por boicotar os jogos do Canelas 2010. Faltas de comparência foram punidas com derrota na secretaria e multa de 750 euros/jogo



9. Candal foi o único clube que não aderiu ao protesto. Alberto Ribeiro, presidente do clube, afirmou ao Expresso em outubro que os seus jogadores "são homens e não rapazinhos"



10. Fernando Madureira, conhecido como "Macaco", líder dos Super Dragões e capitão do Canelas, criticou as equipas grevistas. Tem por máxima que o futebol é um jogo viril e "não ballet"



11. Chibante, guarda-redes veterano do Canelas e membro da claque portista, considera que a equipa joga "de forma máscula mas dentro das regras"



12. O Maia-Canelas é a quarta jornada da 2ª fase do campeonato Elite-Pro, a Champions dos distritais, prova disputada por seis equipa, a duas mãos, e cujo campeão será promovido ao Campeonato de Portugal, terceiro escalão nacional.



13. Adversários do Canelas justificam presença nesta fase da prova para não serem despromovidos de divisão, dado já terem o limite de faltas na competição - duas



15:30 Nas horas antes do jogo, não se sabia sequer que o iria arbitrar. O nome acabou por conhecer-se de manhã: Rui Oliveira. Uma escolha controversa. Ao Expresso, Lourenço Pinto, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), afirmou que é “uma vergonha e uma imprudência” a AF do Porto tar mantido a realização do jogo na Maia, quando a própria associação abriu um processo disciplinar ao Canelas 2010. "Rui Oliveira de árbitro não tem nada, quer protagonismo e não sei se será só isso”, afirmou ainda.