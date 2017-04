Mais polémica: FC Porto e Sporting acusam benfiquista Samaris de agressão

É um jogo do Canelas? Não, é mesmo o Moreirense-Benfica, mas foi essa a comparação que o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco Marques, fez quando viu a agressão de Samaris a Diego Ivo, nos últimos minutos do jogo de domingo à noite, que voltou a dar a liderança da Liga aos benfiquistas.

O lance é claro nas imagens televisivas, mas o jogador grego do Benfica não foi alvo de ação disciplinar pelo árbitro, que não viu a agressão no meio da confusão que se gerou entrou jogadores aquando da falta.

Também o diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, comentou o lance nas redes sociais, pedindo castigo para Samaris.

O Benfica lidera a Liga com 68 pontos, mais um do que o FC Porto e mais oito do que o Sporting, quando faltam seis jogos para terminar o campeonato.