Vinte e um adeptos proibidos de entrar em estádios de futebol

Um total de 21 adeptos estão proibidos em Portugal de entrar em estádios de futebol, revelou à agência Lusa a Polícia de Segurança Pública.

Segundo a PSP, até ao dia 4 de abril, existiam “21 interdições de acesso a recintos desportivos ativos”.

Na resposta enviada à Lusa, a PSP explica que os adeptos são classificados de risco e de não risco, permitindo esta diferente classificação que as forças de segurança adequem a sua atuação e adaptem os seus policiamentos para que os jogos de futebol se realizem em segurança.

A PSP não avança quantos adeptos estão sinalizados, nem como é feita a sua monitorização, justificando com “procedimentos operacionais” e com “matéria classificada”, pelo que não deve ser difundida para entidades externas à PSP.

No entanto, a PSP adianta que tem unidades especialidades no acompanhamento de eventos desportivos, as Unidades de Informação Desportivas, cujos elementos - spotters - têm formação e experiência no acompanhamento de adeptos.

Esta força de segurança indica ainda que está sediado na PSP o Ponto Nacional de Informação sobre Futebol (PNIF) português, que funciona como “contacto direto e central para o intercâmbio das informações necessárias às operações de segurança dos eventos desportivos”, além de ser “responsável pela monitorização do fenómeno da violência associada ao desporto”.