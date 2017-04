Carlos Pereira: “Bruno de Carvalho passará a fazer os negócios com menos birras”

As idas de Danilo, José Sá e Marega para o FC Porto deixaram Bruno de Carvalho em fúria com Carlos Pereira, mas o presidente do Marítimo garante que os problemas entre os dois estão ultrapassados.

“O Bruno de Carvalho era quem dos três presidentes aquele que não me conhecia bem, como é lógico, mas penso que hoje já me conhece o suficiente e - já conversámos sobre isso - para saber que o negócio, quando se faz, não é como o negócio do cigano: faz-se. Há uma verba, há compromissos que têm de ser assumidos”, disse o líder do clube do Funchal em entrevista ao diário “O Jogo”.

Carlos Pereira diz que Bruno de Carvalho “tem pago caríssimo por erros que já cometeu”, mas acredita que o presidente do Sporting “vai amadurecer e vai acabar por tornar-se mais acessível”.



“Passará a fazer os negócios com menos birras, caminhará nesse sentido de estabilidade”, sublinha Carlos Pereira.