Alex Soares: “Os golos abanaram por completo a nossa equipa”

O jogador do Marítimo, Alex Soares, não tem dúvidas: "o Benfica foi mais forte", mas admite que a equipa lutou. Os golos muito cedo é que desiliquilibraram tudo.

"Viemos com uma estratégia que conseguimos cumprir até à meia hora. Os golos abanaram por completo a nossa equipa", disse à Benfica TV no final do encontro, acrescentando que "na segunda parte" foram mais parecidos com o que realmente são enquanto equipa. Ainda assim, não chegou.

"Tentámos adiar ao máximo o primeiro golo do Benfica, mas depois do primeiro veio logo o segundo e isso complicou a nossa estratégia. Precisámos de algum tempo para nos reencontrarmos outra vez e sofremos depois o terceiro", concluiu.