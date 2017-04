Artur Soares Dias vai arbitrar Sporting-Benfica

O árbitro portuense Artur Soares Dias vai dirigir esta sábado o encontro entre o Sporting e o Benfica, da 30.ª jornada da I Liga, anunciou esta manhã o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

Soares Dias estará pela quarta vez no dérbi lisboeta, sendo que os três encontros anteriores também se disputaram em Alvalade.

O primeiro 'clássico' de Soares Dias aconteceu a 21 de fevereiro de 2011, num encontro que terminou com a vitória do Benfica, por 2-0.

Depois deste encontro, o portuense estava mais duas vezes no dérbi, com um triunfo do Sporting (1-0), em 2011/12, e um do Benfica (1-0), na última temporada.