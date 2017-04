Manuel José: “Já não há rivalidade entre os grandes. É puro ódio”

Rebobinando o filme dos célebres 7-1, qual é a primeira imagem que lhe vem à memória?

Não há uma mas muitas, que foi uma longa-metragem. Começou com um ano difícil, para mim e para o Sporting. Iniciei a pré-época com 12 jogadores, na Aldeia das Açoteias, no Algarve, sem os jogadores que queria, mas outros que foram chegando aos bocadinhos. Já andava em conflito com o presidente João Rocha, que tinha saído, depois entrou o vice Amado Freitas, até às eleições.

Lembra-se de quem pediu e nunca chegou?

Já lá vão 30 anos, não me recordo. Sei é que a equipa não era nem pouco mais ou menos a que queria. Na altura do dérbi, em meados de dezembro, já íamos atrasados em relação ao Benfica e ao FC Porto. Acima de tudo, lembro-me de dizer aos jogadores: ‘Meus amigos, vamos jogar em contra-ataque, pois, mesmo em casa, eles são melhores do que nós’. Ficaram a olhar para mim. Mas expliquei porquê. Pela grandeza do Sporting e por ser o maior dérbi do futebol nacional, o jogo era para ganhar, apesar de o Benfica ter uma equipa bastante superior, favorita ao título. E foram campeões...

