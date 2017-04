Autor do atropelamento da Luz será adepto do Benfica

O autor do atropelamento mortal do adepto italiano Marco Ficini, ocorrido esta madrugada perto do Estádio da Luz, poderá, com elevada probabilidade, ter sido um elemento ligado às claques do Benfica, apurou o Expresso junto de fonte bem colocada.

Foi possível apurar que a polícia já ouviu testemunhas e que, em função desses depoimentos, estará muito perto de identificar o principal suspeito. A ser assim, as autoridades deverão avançar para a detenção desse suspeito e seu envio a um juiz de instrução.

Recorde-se que os incidentes ocorreram este sábado de madrugada nas imediações do Estádio da Luz, quando elementos ligados a claques do Sporting se manifestaram com tochas perto do referido local.

Seguiram-se confrontos com elementos conotados com o Benfica e no clima de confusão que se seguiu, Ficini que era membro da claque da Fiorentina que tem um acordo com as suas congéneres leoninas, terá sido mortalmente atropelado, estando a ser apurado se se tratou de um acidente ou de um acto deliberado.

O facto de autor se ter posto em fuga constitui por si só crime.