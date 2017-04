Sai um castigado, entra um miúdo

Sai Brahimi (castigado), entra Diogo Jota. Esta é a única alteração no onze do FC Porto para o jogo desta noite contra o Feirense (20h15, SportTV1), no Dragão.

De resto, Nuno Espírito Santo mantém os habituais titulares a iniciar a partida que pode deixar o FC Porto a um ponto do líder Benfica, em caso de vitória.

Eis o onze do FC Porto: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Ivan Marcano e Alex Telles; Danilo; André André, Óliver e Diogo Jota; André Silva e Soares.

Os suplentes são José Sá, Boly, Rúben Neves, Herrera, Layún, Otávio e Rui Pedro.

O onze do Feirense é o seguinte: Vaná; Jean Sony, Flávio Ramos, Ícaro e Vítor Bruno; Cris e Luís Machado; Edson Farias, Tiago Silva e Etebo; Karamanos.

No banco estão Peçanha, Babanco, Fabinho, Ricardo Dias, Luís Aurélio, Sérgio Barge e Hugo Seco.

