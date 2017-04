Jorge Simão está de saída do SC Braga

Cinco meses depois de assumir o comando técnico do SC Braga, Jorge Simão colocou o seu lugar à disposição. A notícia está a ser avançada esta terça-feira pelo jornal “A Bola” e pelo “Mais Futebol”, que escrevem que a SAD do clube ainda não decidiu se aceita o pedido de demissão do treinador.

Segundo o jornal desportivo, a demissão terá sido precipitada na sequência da derrota frente ao Paços de Ferreira, no domingo, por 3-1.

Jorge Simão estava à frente dos bracarenses desde dezembro do ano passado, quando substituiu José Peseiro. Entre campeonato e Taça da Liga, comandou a equipa em 21 jogos, tendo somado oito vitórias

Atualmente, o Braga está no quinto lugar do campeonato (51 pontos) e sem qualquer hipótese de chegar à terceira posição ou aos 65 pontos, uma meta colocada pelo próprio treinado quando chegou ao clube.