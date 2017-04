Tanolas: é assim que é conhecido o suspeito do atropelamento no Estádio da Luz

De acordo com informações recolhidas pelo Expresso, o suspeito do atropelamento no estádio da Luz que provocou a morte a um adepto italiano chama-se Luís Pina e é conhecido entre o mundo das claques como Tanolas.

O suspeito do atropelamento que resultou na morte do adepto italiano junto ao Estádio da Luz entregou-se à Polícia Juidiciária. Uma notícia avançada pela SIC e confirmada pelo Expresso.

O suspeito em causa encontrava-se fugido há cinco dias, tendo o seu carro sido encontrado na Amadora.

O incidente aconteceu no sábado de madrugada nas imediações do Estádio da Luz, quando elementos ligados às claques do Sporting se manifestaram com tochas perto do referido local.