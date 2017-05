O Brasil é o país que mais futebolistas exporta: são mais de mil e 221 jogam em Portugal

De acordo com informação esta quarta-feira publicada no relatório de maio do Observatório para o Futebol (CIES), o Brasil continua a ser o país que mais exporta futebolistas, num total de 1.202 jogadores, 221 dos quais nas Ligas portuguesas.

O número de jogadores brasileiros foi identificado em 83 de 93 federações nacionais estudadas pelo CIES, com Portugal a ser o primeiro país anfitrião, seguido, de longe, por Itália, com 71 jogadores, e Japão, com 54.

O estudo mostra também o futebol cada vez mais como um mercado "global" de transferências, com tendência a crescer, numa lista em que França e Argentina surgem, atrás de Brasil, como os maiores 'exportadores' de futebolistas.

Os gauleses contavam, no início de maio, com 781 jogadores em ligas principais, e os argentinos com 753.

Portugal, que conta com aquele que é considerado o melhor futebolista do mundo, Cristiano Ronaldo, jogador do Real Madrid, surge como o 12.º país com mais jogadores no estrangeiro, com 240.

Este relatório da CIES focou-se em Ligas das seis confederações, em especial nos seus campeonatos profissionais, concentrando-se na Europa (UEFA) o maior número de futebolistas emigrados, num total de 8.808.