E esta? FC Porto reconhece os 22 títulos nacionais do Sporting

No comunicado assinado hoje pelos diretores de comunicação dos dois clubes, pode ler-se:

"Reconhecimento dos títulos do Campeonato de Portugal como sendo de Campeões Nacionais, como consta da documentação oficial da Federação Portuguesa de Futebol e suas plataformas".

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, passa assim a contar com o apoio do FC Porto numa disputa com a Federação Portuguesa de Futebol, que apenas reconhece o Sporting como vencedor de 18 títulos.