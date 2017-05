Brahimi recebe direitos de imagem no paraíso europeu dos impostos

Yacine Brahimi, futebolista franco-argelino, de 27 anos, que alinha pelo Futebol Clube do Porto, é um dos cidadãos com residência em Portugal que decidiram recorrer ao competitivo regime fiscal de Malta para gerir os seus rendimentos, de acordo com os dados obtidos pelo Expresso no âmbito da investigação Malta Files, desenvolvida pelo consórcio jornalístico europeu EIC - European Investigative Collaborations.

Yacine Brahimi criou duas empresas em Malta a 26 de abril de 2016, seguindo uma estrutura muito frequente naquela ilha do Mediterrâneo, que permite otimizar fiscalmente o pagamento de impostos. O empresário é detentor de uma sociedade maltesa, que por sua vez detém outra companhia em Malta. Esta subsidiária é a parte operacional da estrutura e paga imposto (IRC) à taxa normal de 35%, podendo a empresa que a controla recuperar até 6/7 do imposto suportado pela subsidiária, resultando numa taxa efetiva de 5% sobre os rendimentos obtidos.

