Mercado a mexer: um bracarense em Alvalade e dois sportinguistas em Braga

Jorge Jesus já tem um novo médio defensivo. Rodrigo Battaglia é reforço do Sporting, anunciou o clube esta tarde, acrescentando que o jogador argentino assinou por cinco anos e ficou com uma cláusula de rescisão de €60 milhões.

Battaglia, 25 anos, pertencia ao Sporting de Braga desde 2013/14, mas apenas na última época jogou no clube, já que tinha estado emprestado ao Chaves, ao Rosario Central e ao Moreirense.

Em sentido oposto ao de Battaglia vão os sportinguistas Ricardo Esgaio e Jefferson, que também já foram anunciados como novos reforços do Sporting de Braga.

Esgaio assinou com os bracarenses por cinco épocas, informou o clube, ficando o Sporting com 20% dos direitos económicos do jogador de 24 anos formado na Academia de Alcochete.

Ao contrário de Esgaio, Jefferson não assinou definitivamente pelo Sporting de Braga: ficará apenas emprestado durante a época 2017/18.