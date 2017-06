Bruno de Carvalho diz que os seus inimigos dentro do Sporting são “reles, porcos, nojentos!”

"Os portadores da criminalidade difundem mentiras para que as pessoas não se lembrem e as tomem como verdade. Falam de contas off-shore para receber comissões de transferências. Foi uma pessoa do Sporting a denunciar à PGR e DCIAP. Iremos falar em tribunal com este senhor e os seus amiguinhos" , afirmou Bruno de Carvalho, esta sexta-feira, falando na assembleia-geral do clube de Alvalade.

“São reles, porcos e nojentos. Esta gente não pode estar no Sporting. Vamos meter um processo a Vítor Ferreira, que ainda por cima é burro!”, acrescentou, segundo as declarações citadas pelo “Jogo”, referindo-se ao vice-presidente do Conselho Diretivo do Sporting e ex-administrador da SAD, já no seu mandato.

O presidente do Sporting negou a veracidade das notícias que deram conta de estar sob investigação por fuga ao fisco e por supostamente ter recebido benefícios de comissões pagas pela Sporting SAD e acusou o antigo candidato aos órgãos sociais do clube, José Pedro Rodrigues, de estar a difundir um email com informações falsas a seu respeito