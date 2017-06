Francisco J. Marques sobre o caso dos emails: “O melhor ainda está para vir”

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, afirmou esta terça-feira que o “melhor ainda está para vir” no caso dos emails sobre o Benfica.

"Não imaginava que isto atingisse estas proporções. Estou capaz de dizer hoje que isto é o maior escândalo do futebol português. Nós já revelámos muita coisa e expusemos vários tentáculos do polvo, mas o melhor ainda está para vir”, disse esta noite Francisco J. Marques no programa "Universo Porto - da bancada", no Porto Canal.

Segundo o responsável dos dragões, o clube está disponível para continuar a contribuir para a investigação , assegurando que se obtiverem mais dados entregarão de imediato à PJ. “Fui contactado pela Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária e desde aí estou a colaborar com as pessoas dessa unidade. Solicitaram a entrega dos emails que temos revelado e, como o FC Porto anunciou, entregámos tudo”, acrescentou.

Negando que o FC Porto tenha sido alvo de buscas, Francisco J. Marques defendeu que o clube está a ser vítima de uma campanha de contra-informação, acusando a PGR de parecer querer tomar parte no caso ao não desmentir esse dado. “Isto é uma coisa patética, a PGR tem a obrigação de esclarecer os cidadãos. Há uma outra entidade que diz o contrário. A PGR que esclareça, tem um departamento de comunicação, não custa nada”, concluiu.