É assim que eles jogam, é assim que eles marcam. Eis os reforços do Sporting e do Benfica em acção (vídeos)

Às vezes é preciso ver para crer. No que toca a reforços de verão, as expectativas estão sempre muito altas para os adeptos: os jornais falam em estrelas que custam milhões, mas muitas destas acabam por ser cadentes. Por isso é que é importante ver.

É assim que eles jogam, é assim que eles fintam, é assim que eles marcam. Aqui, na Tribuna, compilamos alguns vídeos das melhores jogadas, melhores golos, dos reforços do Benfica e do Sporting. Assim, os adeptos saberão o que esperar, não só os milhões que aqueles nomes custaram. (O Porto está fora desta lista, porque vive uma situação de excepção, como já explicamos AQUI na Tribuna).

Os reforços do Sporting

Mattheus Oliveira, ex-médio do Estoril, pode vir a ser uma ajuda no saldo dos jogos do Sporting. Neste vídeo estão compilados os seis golos ao serviço do antigo clube.

Jeremy Mathieu, defesa vindo do Barcelona, poderá dar uma ajuda lá atrás.

Rodrigo Battaglia, médio que alinhava pelo Sp. Braga, já será conhecido de alguns adeptos portugueses pela sua intensidade e capacidade de chegar à frente.

Bruno Fernandes, internacional sub-21 português, estava no Sampdoria, mas o Sporting foi resgatá-lo. E por boas razões.

Doumbia, o avançado com garra e que irá acompanhar Bas Dost no ataque.

Cristiano Piccini, ex-lateral do Bétis, foi um pedido de Jorge Jesus - o treinador sabe o que faz.

André Pinto, defesa do Sp. Braga, veio para dar mais solidez à retaguarda do clube.

Reforços do Benfica

Seferovic, do AC Milan, será um substituto para os dias que Jonas tiver cansado - ou talvez não.

Krovinovic, médio-centro vindo do Rio Ave, fez cinco golos na época passada e há exemplos de boas arrancadas para o ataque no vídeo em baixo.

Ailton, lateral do Estoril, a última contratação do Benfica. Veja como ele jogou frente ao novo clube nesta época.

André Moreira, guarda-redes do Atlético de Madrid, irá tentar ocupar o lugar deixado vago por Ederson.