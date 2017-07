Este é o calendário da Liga: um jogo grande a abrir, um clássico no início de dezembro e um dérbi antes do natal

1.ª jornada (18.ª)

Aves - Sporting

Benfica - Braga

Feirense - Tondela

Rio Ave - Belenenses

Portimonense - Boavista

V. Setúbal - Chaves

FC Porto - Estoril

Marítimo - P. Ferreira

V. Guimarães - Moreirense

2.ª jornada (19.ª)

Belenenses - Marítimo

Boavista - Rio Ave

Braga - Portimonense

Estoril - V. Guimarães

P. Ferreira - Aves

Chaves - Benfica

Moreirense - Feirense

Tondela - FC Porto

Sporting - V. Setúbal



3.ª jornada (20.ª)

Aves - Braga

Feirense - P. Ferreira

V. Guimarães - Sporting

Benfica - Belenses

Marítimo - Boavista

V. Setúbal - Chaves

Tondela - Estoril

FC Porto - Moreirense

Rio Ave - Portimonense



4.ª jornada (21.ª)

Beleneneses - V. Setúbal

Braga - FC Porto

Chaves - Feirense

P. Ferreira - V. Guimarães

Moreirense - Tondela

Boavista - Aves

Rio Ave - Benfica

Sporting - Estoril

Portimonense - Marítimo

5.ª jornada (22.ª)

Aves - Belenenses

Benfica - Portimonense

Estoril - Moreirense

Feirense - Sporting

Marítimo - Rio Ave

V. Guimarães - Boavista

V. Setúbal - Braga

FC Porto - Chaves

Tondela - P. Ferreira

6.ª jornada (23.ª)

Belenenses - Estoril

Braga - V. Guimarães

Chaves - Moreirense

P. Ferreira - V. Setúbal

Sporting - Tondela

Marítimo - Aves

Boavista - Benfica

Portimonense - Feirense

Rio Ave - FC Porto

7.ª jornada (24.ª)

Aves - Rio Ave

Benfica - P. Ferreira

V. Guimarães - Marítimo

Moreirense - Sporting

FC Porto - Portimonense

Feirense - Belenenses

V. Setúbal - Boavista

Tondela - Braga

Estoril - Chaves

8.ª jornada (25.ª)

Belenenses - V. Guimarães

Boavista - Feirense

Braga - Estoril

Chaves - Tondela

P. Ferreira - Moreirense

Rio Ave - V. Setúbal

Portimonense - Aves

Marítimo - Benfica

Sporting - FC Porto



9.ª jornada (26.ª)

Aves- Benfica

Feirense - Rio Ave

V. Guimarães - Portimonense

Tondela - Belenenses

Estoril - Boavista

Moreirense - Braga

Sporting - Chaves

FC Porto - P. Ferreira

V. Setúbal - Marítimo



10.ª jornada (27.ª)

Aves - V. Guimarães

Belenenses - Moreirense

Benfica - Feirense

Boavista - FC Porto

Braga - Chaves

Marítimo - Tondela

Portimonense - V. Setúbal

Rio Ave - Sporting

P. Ferreira - Estoril

11.ª jornada (28.ª)

Chaves- P. Ferreira

Estoril - Rio Ave

Feirense - Marítimo

Moreirense - Portimonense

V. Setúbal - Aves

FC Porto - Belenenses

V. Guimarães - Benfica

Tondela - Boavista

Sporting - Braga

12.ª jornada (29.ª)

Aves - FC Porto

Belenenses - Chaves

Benfica - V. Setúbal

Boavista - Moreirense

Braga - Feirense

P. Ferreira - Sporting

Portimonense - Tondela

Marítimo - Estoril Praia

Rio Ave - V. Guimarães

13.ª jornada (30.ª)

Braga - P. Ferreira

Estoril - Portimonense

Feirense - Aves

Sporting - Belenenses

FC Porto - Benfica

Chaves - Boavista

V. Setúbal - V. Guimarães

Moreirense - Marítimo

Tondela - Rio Ave

14.ª jornada (31.ª)

Aves- Tondela

Belenenses - P. Ferreira

Benfica- Estoril Praia

Boavista - Sporting

Marítimo - Braga

Portimonense - Chaves

V. Guimarães - Feirense

Rio Ave - Moreirense

V. Setúbal - FC Porto

15.ª jornada (32.ª)

Chaves - Rio Ave

Feirense - V. Setúbal

Estoril - Aves

Braga - Belenenses

Tondela - Benfica

P. Ferreira - Boavista

Moreirense - V. Guimarães

FC Porto - Marítimo

Sporting - Portimonense



16.ª jornada (33.ª)

Aves - Moreirense

Benfica - Sporting

Boavista - Braga

Feirense - FC Porto

V. Guimarães - Tondela

Portimonense - Belenenses

Marítimo - Chaves

V. Setúbal - Estoril

Rio Ave - P. Ferreira

17.ª jornada (34.ª)

Belenenses - Boavista

Braga - Rio Ave

Estoril - Feirense

P. Ferreira - Portimonense

Chaves - Aves

Moreirense - Benfica

FC Porto - V. Guimarães

Sporting - Marítimo

Tondela - Vitória







19h51 [Dentro de momentos, as jornadas da Liga]

19h49: 1.ª jornada tem:

FC Porto vs. Estoril,

Benfica vs. Braga

Desportivo das Aves vs. Sporting

19h46: Pizzi é eleito o jogador do ano

19h33: O golo do ano é de... Salvador Agra.

19h30: Paulinho (Portimonense) eleito o melhor jogador da II Liga

19h20: Rui Vitória eleito o treinador do ano na Liga

19h16: Vitor Oliveira eleito melhor treinador da II Liga

19h15: A consagração de Bas Dost (Sporting) como melhor marcador do campeonato português. 34 golos na época de estreia

19h10: Ederson é eleito o melhor guarda-redes da Liga, à frente de Patrício e de Vana. Casillas não foi nomeado para os três melhores.

19h10: Ricardo Ferreira (Portimonense) eleito o guarda-redes da II Liga

19h04: O jovem jogador do ano da Liga 2016-17 é Nelson Semedo, do Benfica

19h02: O jogador revelação da II Liga 2016-17 é Rui Costa, do Varzim.

19h00: Sérgio Ferreira é eleito o delegado do ano de 2016-17. “Este prémio é um velho anseio de todos os delegados. Agradeço à Liga por dar visibilidade a este prémio e a todos os colegas. O meu muito obrigado”.

18:59: Portimonense recebe o prémio Fair Play da II Liga 2016-17

18h50: Jogos da 2.ª fase da Taça da Liga

1. Rio Ave vs. Cova da Piedade/Nacional

2. Boavista vs. SC Braga

3. Penafiel/Oliveirense vs. Famalicão/Santa Clara

4. Académica/Arouca vs. Paços de Ferreira

5. Covilhã/U. Madeira vs. Varzim/Gil Vicente

6. Portimonense vs. Chaves

7. Belenenses vs. Real Massamá

8. V. Setúbal vs. Tondela

9. Moreirense vs. Desportivo das Aves

10. Marítimo vs. Estoril

Entrada direta na fase de grupos: Feirense, Leixões/Ac. Viseu.

18h45: Jogos da 1.ª fase da Taça da Liga.

1. SC Covilhã vs. U. Madeira

2. Cova da Piedade vs. CD Nacional

3. Famalicão vs. Santa Clara

4. Penafiel vs. Oliveirense

5. Varzim vs. Gil Vicente

6. Académica vs. Arouca

7. Leixões vs. Ac. Viseu

18h36: Rufo de tambores anunciam a cidade que vai receber a final four da Taça da Liga. E é Braga.

18h30: Começou o sorteio da Liga 2017-18. E, agora, há danceteria em cima do palco. Estilo matiné.