Gelson não joga, Gelson bisa

Há tantos, mas tantos, clichés no futebol, como grãos de areia numa qualquer praia portuguesa, por mais rochas ou pedras que tenha lá pelo meio. Um deles poderá ser associar o Desportivo das Aves a um senhor calvo e de bigode, que é professor e sempre treinou o clube nas épocas anteriores em que este conseguiu subir à primeira liga. Aconteceu três vezes, o que é pouco, e a imagem colou. Outro é ouvir um treinador dizer que, por mais parecidos nas posições e nos sítios por onde andam no campo, dois jogadores são compatíveis - são bons de bola e os bons têm de jogar juntos, ponto final.

Mas sem parágrafo.

Porque quem o disse é Jorge Jesus, o treinador que sempre se julga dono da sabedoria e falava de Adrien Silva e Bruno Fernandes. O capitão que está no centro de como o Sporting joga e, quando tosse, a equipa fica engripada, e o médio que mostra o melhor dele quando corre em campo na posição do loiro que, todos os verões, é um vê se te avias para averiguar se vai, ou não, ser vendido. Apenas um deles tem titular como alcunha e o outro, portanto, teve de jogar onde pôde.

Vinte minutos passam no jogo até Bruno Fernandes receber uma bola, rasteira, virar-se com ela e ficar de frente para a baliza. Já houve tempo para os leões encostarem a linha dos defesas ao meio, de reagirem rápido às bolas que perdem e de colocarem os laterais por dentro, para atraírem adversários e deixarem Acuña e Gelson como antílopes com mais hectares de pradaria para correrem. Até se vê Bruno Fernandes a acolher uma segunda bola no peito, desviá-la de um adversário e, na área, rematá-la pouco ao lado do poste esquerdo da baliza. Mas é um ato isolado.

Ele está ensanduichado entre as três linhas que o Aves mantém encolhidas à frente da área, quando defende. Não pressionam, tão pouco são intensos sem a bola, mostram sintomas de serem a soma de onze jogadores em que apenas dois sobram da equipa que subiu à primeira liga, na época passada. Por isso dão espaço e sofrem com as corridas movidas a raça de Acuña e os dribles de Gelson, ou não estão nos sítios certos para reagirem a contra-ataques.

Dão espaço nas alas e nas costas, mas raramente no meio, onde está Bruno Fernandes, um tipo que só vive se tiver a bola nos pés e jogar com ela, e apenas existe se não tiver espaço ou tempo com ela. Como o que tem para lhe tocar duas vezes de calcanhar, lançar Acuña e deixar o argentino desmarcar Gelson, após um canto, para o extremo fintar um adversário e rematar de pé esquerdo (21’) para bater Adriano Facchini.

FRANCISCO LEONG

Um contra-ataque dá o golo ao Sporting, que domina, controla e joga ao ritmo que deseja, com um percalço um pouco antes do intervalo, quando a apatia faz Piccini perder uma bola e Coates parecer lento atrás de Guedes, que foge do uruguaio até rematar para Rui Patrício parar a bola.

Algo se passa com os dois do cliché, contudo.

Não é que um não encaixa no outro. Em Adrien, com os minutos, nota-se a perde de ritmo e rotação por ter passado férias e várias semanas da pré-época desfasado da equipa, por culpa da Taça das Confederações. Perde gás. Em Bruno Fernandes, vê-se como o estilo de o Aves se defender não o favorece, porque ele requer a bola, um jogo de toque, troca de passes e gente a correr à frente dele - e o jogo pede alguém que, atrás de Bas Dost, corra, se desmarque, faça diagonais e se mexe para ir buscar a bola no espaço ou abrir espaços para outros a terem.

É o que Daniel Podence, o pequenote que o substitui, faz depois.

Adrien e Bruno Fernandes são substituídos por volta da hora de jogo. O Sporting melhora, não tanto por isso, mais porque o Aves urge e precipita-se para a frente com Vítor Gomes em campo e arriscar mais nos passes para libertar Salvador Agra ou Guedes. O recém-promovido arrisca e, com isso, deixa mais espaço nas costas para Battaglia e Podence, os corredores que Jesus tinha no banco, conduzirem a bola até à área.

Quando Acuña, na esquerda (75’), arranja forma de cruzar a bola para a área - logo após o intervalo, o argentino, que é merecedor do elogio de se cansar mais a defender do que a atacar, bate forte numa bola que vai à barra -, é o ponto final. Diego Galo molda um corpo numa acrobacia, para cortar a bola, mas amortece-a para Gelson Martins, que perto da pequena área remata, ao segundo toque, para bisar e fechar o resultado. Facchini, três minutos volvidos, pára duas bolas num par de segundos, vindas dos pés do extremo e de Piccini.

O Sporting ganhou com calma, sem acelerar muito as jogadas e a confiar mais na velocidade com que Acuña e Gelson fazem as coisas com a bola. Ainda está algo lento como equipa e, com a bola, sem a intensidade que se quer para desmontar um adversário que se feche ou organize mais perto da área. Mas, retomando os clichés, é preciso tempo para que uma equipa com cinco reforços (ou nove, como o Aves) comece a jogar e a carburar, como deve ser, como equipa.

Até lá, Gelson bisa.

P.S. JJ, questionado sobre Adrien e Bruno Fernandes, tenha preferido justificar a posição do segundo sem referir o primeiro:

"O Bruno Fernandes tem golo, segura melhor a bola e assiste melhor os colegas, como segundo avançado, ou segundo médio. O Daniel tem mais velocidade, mas sem golo, desestabiliza de certa forma as defesas. Mas, em termos de produção, ainda não é o que o vou ensinar a ser."