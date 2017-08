Beira Mar tenta seduzir Usain Bolt com... bifanas, minis, o número de Marcelo e as festas de Um Azar do Kralj

A reforma de Usain Bolt pode nunca vir a acontecer, porque na sua despedida das competições o atleta jamaicano relembrou um outro sonho: gostaria de jogar futebol a nível profissional. E as propostas já começaram a chegar.

O Burton, clube da segunda divisão britânica, já fez uma proposta e o interesse do Borussia Dortmund também já foi noticiado. Já em Portugal, o Beira-Mar foi o primeiro clube a avançar com uma “oferta irrecusável” - sem dúvida que tem as condições mais originais.

Num texto publicado no “Facebook”, o Beira-Mar garante é o local “onde os sonhos se concretizam”.

Para convencer o atleta, o clube de Aveiro usou os seguintes argumentos:

“- A honra de usares a nossa camisola;

- Os melhores adeptos do mundo;

- 3 bifanas por semana no Augusto e 3 hambúrgueres no Ramona (com direito a molho, mas sem batatas fritas, que isto não está fácil para ninguém);

- 12 ovos moles por dia (Se ninguém os comer logo de manhã no balneário);

- 1 passeio de Moliceiro (é só 1, que a 10 euros a viagem não dá mesmo para mais!);

- Um Selfie Stick (Para as tuas fotos dizerem ao mundo inteiro que Veneza é que é a Aveiro de Itália!);

- Um telefone com contactos portugueses:

- O do Presidente Marcelo (que provavelmente será o primeiro a chegar quando te lesionares outra vez);

- O do Um azar do Kralj (sabemos como gostas de festas, e eles organizam as melhores do país);

- As minis são as que quiseres no Bar do Estádio.”

O texto, em registo humorístico, termina ainda com a nota: “Alguém que traduza e envie isto ao homem que os treinos já começaram e as medalhas de ouro não lhe vão servir de muito na convocatória!”