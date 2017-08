Jorge Sousa suspenso por três jogos

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu hoje suspender o árbitro Jorge Sousa por três jogos, devido a palavras dirigidas ao guarda-redes do Sporting B Stojkovic - que foram captadas pelos microfones da transmissão televisiva da SportTV.

Segundo o CD, a árbitro da associação do Porto dirigiu-se ao guarda-redes, durante o jogo entre Real Massamá e Sporting B, de forma exaltada ("estás a falar para quem, c... Não brinco com ninguém, c... Põe-te na p... da baliza") e em termos que representam infração ao artigo 198.º do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), referente a comportamento incorreto dos árbitros, que prevê penas entre um e cinco jogos de suspensão para os infratores.

Jorge Sousa foi punido em processo sumário, depois de a Comissão de Instrutores da LPFP ter elaborado auto por infração em flagrante delito, requerido pelo presidente do CD da FPF, José Manuel Meirim.