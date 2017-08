E a melhor prenda da jornada vai para Hugo Miguel: o Rio Ave ofereceu-lhe rendas de bilros

Camisolas e garrafas de vinho têm sido as oferendas mais comuns aos árbitros dos jogos da Primeira Liga, mas este fim de semana Hugo Miguel recebeu algo mais original.

O árbitro da AF Lisboa e respetiva equipa, que estiveram no Rio Ave-Benfica, receberam da equipa da casa rendas de bilros, típicas de Vila do Conde, além de outras ofertas da Câmara Municipal da cidade nortenha.

“A equipa do Rio Ave FC deixou no balneário da equipa de arbitragem 4 rendas de bilros (peças de artesanato local) e 8 boletins municipais numa oferta da Câmara Municipal”, pode ler-se no relatório de Hugo Miguel.

Já o Benfica entregou no final do jogo “4 camisolas alusivas ao encontro”.

Manuel Oliveira, que esteve no Belenenses-V.Setúbal, levou para casa uma embalagem de pastéis de Belém, oferta da equipa da casa, enquanto o Boavista ofereceu a João Capela e à sua equipa “uma garrafa de vinho regional”.

No Sporting-Estoril, a equipa liderada por Luís Godinho recebeu uma “camisola comemorativa” por parte dos leões, sem “valor comercial”, conforme é descrito no relatório.