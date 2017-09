Aí está o sorteio daquela Taça da qual às vezes nos esquecemos

Não vale usar o Google: quem ganhou a Taça da Liga (ou Taça CTT, para sermos mais precisos) em 2016/17?

Já se lembrou?

Ok, a imagem aqui acima ajuda.

O Moreirense vai começar a defender a Taça da Liga conquistada na época passada frente ao Sporting de Braga (e ao Benfica e Vitória de Setúbal, que também estiveram na final four) no grupo C, um dos quatro grupos onde estão as 16 equipas que vão tentar conquistar a terceira prova do futebol português.

Ainda assim, a equipa agora liderada por Manuel Machado (em 2016/17, o líder da conquista foi Augusto Inácio) não teve qualquer benesse para chegar à 3ª fase da prova - apurou-se a partir da fase anterior, juntamente com Paços de Ferreira, Vitória de Setúbal, Marítimo, Portimonense, Rio Ave e Sporting de Braga, todos da Liga NOS; e Real Massamá, União da Madeira e Oliveirense, da 2ª Liga Ledman.

O Real Massamá está incluído no lote à condição, uma vez que a equipa da 2ª Liga, quando eliminou o Belenenses, terá utilizado um jogador de forma irregular, pelo que ainda aguardar a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Caso seja desqualificado, será o Portimonense a passar para o grupo A e o Belenenses será 'repescado', entrando no grupo B.

Benfica (que tem sete Taças da Liga), Sporting e FC Porto entraram diretamente na fase grupos, tal como o Vitória de Guimarães, por terem sido os quatro melhores classificados da época passada, e ficaram, obviamente, separados, pelas regras da prova. Também Feirense e Leixões (2ª Liga) entraram diretamente nesta fase, depois de terem ficado isentos na 2ª fase da prova.

A fase de grupos da Taça CTT será disputada em três jornadas e apenas o 1º classificado de cada grupo avançará para a final four, a disputar a 23, 24 e 27 de janeiro de 2018, no Estádio Municipal de Braga.

Grupo A

Benfica

Sp. Braga

Vitória de Setúbal

Real SC (ou Portimonense, caso o Real seja desqualificado)

Grupo B

Sporting

Marítimo

Portimonense (ou Belenenses, caso o Real seja desqualificado)

U. Madeira

Grupo C

Vitória de Guimarães

Feirense

Moreirense

Oliveirense

Grupo D

FC Porto

Rio Ave

Paços de Ferreira

Leixões