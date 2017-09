À quinta jornada, o segundo arranque da I Liga

Recentrar estratégias e fechar as últimas transferências. Foi para isso que os três grandes utilizaram a interrupção das duas últimas semanas. A quinta jornada abre esta sexta-feira. Eis o segundo arranque da I Liga - desta vez, sem o burburinho do mercado de transferências.

Benfica vs Portimonense

Depois de ter escorregado na última jornada, concedendo um empate ao Rio Ave (1-1), a paragem forçada devido aos jogos das seleções talvez tenha sido benéfica para o Benfica. Com o fecho do mercado de transferências, os encarnados perderam Mitroglou, o grego que foi um dos responsáveis pela conquista do título do tetracampeonato. Para compensar, chegou Gabigol, para o ataque, e Douglas, do Barcelona, que promete reforçar o lado direito da defesa.

Ao que tudo aponta, Rui Vitória deve dar tempo de jogo a Gabriel Barbosa, mais conhecido por Gabigol, ao lado de Seferovic, já esta sexta-feira, quando o Benfica defrontar o Portimonense. O brasileiro está convocado para o jogo na Luz, mas ainda não se sabe se irá alinhar no onze inicial. Jonas está apto para o jogo e Seferovic está a atravessar um pico de forma - marcou nos últimos dois jogos pela seleção helvética.

À quinta jornada, o Portimonense não parece ter argumentos para assustar os encarnados: está no 12º lugar, com três derrotas e uma vitória. Mas, claro, há sempre espaço para surpresas. A equipa orientada por Vítor Oliveira, apesar de ter começado a época com três derrotas consecutivas, está obrigada a roubar pontos ao Benfica, se quer evitar ir parar ao fundo da tabela classificativa, ainda tão cedo no calendário.

Feirense vs Sporting

Se tudo correr bem ao Sporting, os leões podem chegar ao fim deste dia na liderança da I Liga. Mas Jorge Jesus tem a tarefa mais complicada dos três grandes para esta jornada: o Feirense, que vai jogar em casa, está a ter um bom início de campeonato e saltita agora num quinto lugar; tem duas vitórias e dois empates.

Além disso, este será o primeiro jogo em que se fará sentir a ausência de Adrien - transferido para o Leicester - na equipa e Fábio Coentrão, que se lesionou no jogo da seleção frente à Hungria, também deixará um buraco na defesa por preencher.

Com William Carvalho de braçadeira de capitão no braço, Jesus terá de repensar o meio-campo dos leões. O mais provável é que J. J. faça render Bruno Fernandes, o jovem português que desde o começo da época tem mostrado o porquê do Sporting ter pago 8,5 milhões de euros por ele.

“Se [Bruno Fernandes] fosse um jogador referenciado, com o dinheiro que as equipas [italianas] por lá têm, não vinha para Portugal. Ainda bem que não viram nada nele! Nós vimos e de certeza que contratámos um grande jogador. O futuro do Sporting e da Seleção, até porque vai cada vez mais melhorar a sua qualidade”, disse Jorge Jesus, durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro entre o Feirense e os leões, na quinta-feira.

FC Porto vs Desportivo de Chaves

Com a máquina bem oleada e um Desportivo de Chaves de baixo rendimento, o FC Porto de Sérgio Conceição deve ter um fim-de-semana rotineiro. Com a equipa intacta e sem vendas, o treinador português não terá muito que repensar no onze titular, nem problemas no plantel para contornar. Brahimi, Aboubakar e Marega ficaram.

O Desportivo de Chaves ainda não ganhou nenhum jogo esta época e está no 17º lugar do campeonato. O único ponto que a equipa de Luís Castro - ex-treinador do FC Porto - conquistou, até ao momento, foi num empate diante do Vitória de Setúbal.

O FC Porto irá receber o Chaves no Estádio do Dragão quase com casa cheia - na quarta-feira, já tinham sido vendidos 40 mil ingressos.

Programa da 5.ª jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 8 set:

Feirense — Sporting, 19h (Sport TV)

Benfica — Portimonense, 21h (BTV)

- Sábado, 9 set:

Tondela – Paços de Ferreira, 16h (Sport TV)

Marítimo – Rio Ave, 18h15 (Sport TV)

FC Porto – Desportivo de Chaves, 20h30 (Sport TV)

- Domingo, 10 set:

Vitória de Setúbal – Sporting de Braga, 16h (Sport TV)

Vitória de Guimarães — Boavista, 18h (Sport TV)

Estoril-Praia — Moreirense, 20h15 (Sport TV)

- Segunda-feira, 11 set:

Desportivo das Aves — Belenenses, 20h (Sport TV)