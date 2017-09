Comissão Nacional de Eleições não sabia do Sporting-FC Porto em dia de eleições

No dia 1 de outubro, as atenções do país vão estar divididas: por um lado, será dia de eleições autárquicas. Por outro, também será dia de jogo para os três grandes do futebol, sendo que dois deles (Sporting-Porto, marcado para as 18h) se enfrentam praticamente até à hora de fecho das urnas, e outro (o Benfica, que jogará contra o Marítimo às 20h15) começará logo a seguir a serem conhecidas as primeiras projeções. Na mesma noite, há ainda o Belenenses-Vitória de Guimarães e Sporting de Braga-Estoril Praia.

No entanto, e apesar de no website da Liga de Futebol constar um comunicado com esta calendarização desde sexta-feira passada, a Comissão Nacional de Eleições não foi informada do assunto e por isso ainda não se pronunciou ou deliberou sobre o tema. O porta-voz da Comissão, João Machado, diz ao Expresso que tal irá acontecer na reunião plenária que se vai realizar esta terça-feira.

