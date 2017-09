Miguel Leal deixa comando técnico do Boavista (que joga com o Benfica este sábado)

O Boavista refere que Miguel Leal transmitiu essa sua vontade "no final do treino" e sem adiantar as razões invocadas.

"Até ser contratada nova equipa técnica, o que esta SAD pretende aconteça o mais rapidamente possível, a equipa será treinada pelos técnicos Jorge Couto e Alfredo Castro", informou ainda a administração boavisteira.

A SAD adianta que "o pedido de demissão é extensivo aos elementos da equipa técnica (Álvaro Pacheco, Elias Nunes e Pedro Teixeira), que com Miguel Leal entraram na Boavista, SAD, tendo de forma amigável sido efetuada a respetiva rescisão dos contratos de trabalho".

Miguel Leal, o primeiro técnico do campeonato vítima de uma "chicotada psicológica" esta época, pegou no Boavista na temporada anterior, quando a equipa ocupava o 13.º lugar com oito pontos e conduziu-a ao nono lugar final.

Com cinco jornadas disputadas, o Boavista ocupa o 16.º lugar da tabela classificativa da I Liga, com três pontos, fruto da sua vitória frente ao Desportivo das Aves (1-0), na quarta jornada.

A equipa já foi eliminada da Taça da Liga, após perder em casa com o Sporting de Braga (1-2), e recebe o Benfica já no próximo sábado, às 18:15, para a sexta jornada.

Lusa