Liga adia início do Sporting-FC Porto: jogo só começa depois do fecho das urnas

Sporting e FC Porto vão mesmo defrontar-se no dia das autárquicas, mas as equipas entrarão em campo mais tarde que o inicialmente previsto. Não às 18h, mas apenas depois de as urnas fecharem: a partida vai começar às 19h15.

A realização de quatro desafios no dia 1 de outubro tem sido um tema envolto em polémica. Depois de a Comissão Nacional de Eleições (CNE) ter desaconselhado a realização dos jogos de futebol, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) justificou a necessidade do agendamento com a participação das equipas portuguesas nas competições europeias e por causa do jogo seguinte da seleção nacional. O Expresso noticiou segunda-feira que a CNE desconhecia a realização do clássico no dia das eleições.

O diretor de comunicação da LPFP, António Barroso, chegou mesmo a afirmar que “a democracia portuguesa está firme” e “não precisa de paternalismos”, recusando que o ato eleitoral pudesse sair prejudicado pela realização dos jogos em causa.

Certo é que a Liga voltou atrás e alterou a hora do início do jogo em Alvalade. No mesmo dia disputam-se os encontros Marítimo-Benfica (20h15), Sporting de Braga-Estoril (16h) e Belenenses-Vitória de Guimarães (20h30).