Fabrício: “É um absurdo levar três golos em cinco minutos”

Repetindo, em parte, as palavras do seu treinador, Fabrício disse que “levar três golos em cinco minutos” é um “absurdo”.

“O treinador já nos tinha avisado. Não podemos facilitar frente a um adversário como o FC Porto e facilitámos. Depois, tendo de correr atrás do resultado, ficou muito difícil”, afirmou o jogador do Portimonense, que não tem dúvidas, porém, de que a sua equipa “tem apresentado boa qualidade de jogo” ao longo do campeonato.

Ainda sobre o jogo desta noite, disse: “Marcar dois golos não é um prémio, o prémio seria levar pontos, mas sofremos cinco golos e marcámos apenas dois. Agora temos de descansar, concertar os erros e não facilitar mais nos próximos jogos”.