O que esperar da 7ª jornada da Liga, que antecede um clássico de líderes (em princípio...)

Para o Sporting e para o Benfica esta foi uma semana de pouco descanso. Com os jogos da Taça da Liga pelo meio, Jorge Jesus e Rui Vitória foram obrigados a gerir o plantel, rodando jogadores que habitualmente são menos utilizados. As duas equipas empataram - os leões com o Marítimo e os encarnados com o Sp. Braga.

O único dos 'grandes' que ficou sem jogar foi o FC Porto, que adiou o jogo inaugural na Taça CTT, contra o Rio Ave, para 21 de dezembro (21h15, RTP1), já que está prestes a entrar num ciclo infernal: três jogos em dez dias, contra Portimonense, Mónaco e Sporting.

FC Porto - Portimonense

À sétima jornada, dragões e leões partilham o mesmo número de pontos (18) no topo da classificação da Liga NOS. Sérgio Conceição deve ter ficado contente com o que viu, durante a semana, na Taça da Liga, com os dois principais rivais a terem jogos pouco inspirados. Com um Benfica abalado por uma série de maus resultados e um Sporting que marcou passo, apesar de Jesus ter dito que fazia parte da sua estratégia, há motivos de regozijo a norte.

Se ganhar ao Portimonense, o FC Porto deixará a ‘pressão da perseguição’ para o Sporting, que só joga no sábado. Ainda por cima, na próxima jornada os dragões vão jogar... a Alvalade.

O Portimonense, que em seis jogos conta com quatro derrotas e dez golos sofridos, deverá ser um adversário fácil de ultrapassar para os dragões, ainda que tenha feito o Benfica sofrer, na Luz, há duas semanas (os algarvios perderam 2-1).

Mais: Sérgio Conceição recebeu uma boa notícia na quarta-feira, ao saber que Alex Telles está recuperado e poderá alinhar no onze inicial. Neste momento, o FC Porto só tem uma baixa: André André continua o tratamento à entorse do tornozelo esquerdo, lesão contraída no jogo frente ao Rio Ave.

Moreirense - Sporting

Carlos Rodrigues

Jesus disse que o empate com o Marítimo, a meio desta semana, tinha sido um daqueles momentos estratégicos em que é preciso dar um passo atrás, para depois dar dois à frente. E um dos passos à frente, convenhamos, tem de ser no campeonato.

Partilhando a liderança do campeonato com o FC Porto e a uma semana de um clássico, o Sporting não se pode dar ao luxo de cometer erros logo nas primeiras jornadas. Estes pontos podem custar o campeonato mais tarde - e isso JJ aprendeu nas últimas épocas.

Ao mudar todos os jogadores da equipa para o encontro da Taça da Liga, Jesus quis garantir que o seu onze habitual vai estar fresco para a visita a Moreira de Cónegos. Apesar de estar no 16º lugar da Liga, o Moreirense de Manuel Machado tem tradição de criar problemas aos grandes.

Mesmo não se sabendo se o moral da equipa terá ficado ou não afetado pelo resultado a meio da semana, Jesus garantiu que "ganhou" uma alternativa para lateral, ao elogiar a exibição de Ristovski - ainda que deva voltar aos titulares habituais na defesa: Piccini, Coates, Mathieu e Coentrão.

Benfica - Paços de Ferreira

Três jogos seguidos sem vencer abalam o âmago de qualquer equipa, mesmo quando essa equipa é tetracampeã nacional. O Benfica de Rui Vitória está manco, ineficaz e tem falta de soluções. O desportivo “A Bola” chamou o momento atual de “crise” e Rui Gomes da Silva, ex-vice-presidente do Benfica, veio criticar tudo e todos.

Frente ao Sp. Braga, para a Taça da Liga, o Benfica voltou a ser uma equipa mansa: não marcou. Rafa atrapalhou-se demasiadas vezes frente à baliza. Faltam jogadores a Rui Vitória - a equipa ainda não conseguiu recuperar das vendas do verão. Pizzi não está a conseguir impor-se no meio campo nem a arrastar a equipa para a frente, como na época passada, e Felipe Augusto ainda não mostrou ser um substituto à altura de Fejsa, apesar da aparente tranquilidade de Rui Vitória.

O Paços de Ferreira, 11º classificado da Liga, como qualquer outro clube atento ao campeonato, vai à Luz com espírito de roubar pontos ou até vencer. Afinal, não foi isso que o Boavista fez?

7ª jornada da Liga NOS

Sexta-feira

FC Porto-Moreirense (20h30, SportTV1)

Sábado

Estoril-Chaves (16h, SportTV1)

Moreirense-Sporting (18h15, SportTV1)

Benfica-Paços de Ferreira (20h30, BTV)

Domingo

Feirense-Belenenses (16h, SportTV5)

Vitória de Guimarães-Marítimo (16h, SportTV1)

Tondela-Sporting de Braga (18h, SportTV1)

Aves-Rio Ave (20h15, SportTV1)

Segunda-feira

Vitória de Setúbal-Boavista (20h, SportTV1)