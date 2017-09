A lição dos esquecidos (ou o convite especial de Manuel Machado no final do Moreirense-Sporting)

Já se sabe que em Portugal as paixões futebolísticas e respetivo acompanhamento mediático estão focadas em três clubes e os outros mais pequenos só nos entram pela casa adentro precisamente quando defrontam um desses três. Manuel Machado, por isso mesmo, acabou a sua conferência de imprensa deste sábado, após o Moreirense 1-1 Sporting, a fazer um convite aos jornalistas que na verdade é uma lição sobre os esquecidos:

"Apareçam mais vezes, quando eu jogar com o Tondela e tal, que é giro. E com o Arouca e com essa gente. Com a Oliveirense... Apareçam por cá. São sempre bem-vindos, podem ter a certeza." Levantou-se, desejou boa noite e bom fim de semana aos presentes e foi-se embora. E a ironia maior é que se Manuel Machado tivesse dito isto precisamente numa receção ao Tondela, provavelmente este texto nem sequer existiria - porque provavelmente ninguém estaria interessado nessa conferência de imprensa. Machado puxou este sábado pela maturidade do nosso futebol.