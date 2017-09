Em busca da Taça, com paragens em Olhão, Oleiros e Évora

São 64 clubes a pensar no Jamor. Na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, foram sorteados os jogos entre as 18 equipas da Liga NOS - que entraram agora na prova - e os 46 clubes que se qualificaram na ronda anterior: 9 da Liga Ledman Pro, 32 do Campeonato de Portugal e 5 dos distritais.

O atual detentor do troféu, o Benfica, vai a Olhão defrontar o Olhanense, enquanto o Sporting vai a Oleiros e o FC Porto a Évora, defrontar o Lusitano (todos os 'grandes' estavam condicionados a jogar fora nesta eliminatória, de acordo com o regulamento da prova).

Todos os clubes que estão na 3ª eliminatória da Taça recebem €4 mil, aos quais acrescem €5 mil por uma eventual passagem à 4ª eliminatória. O vencedor da prova irá receber €300 mil, enquanto o finalista vencido embolsa €150 mil (consulte aqui todas as contrapartidas financeiras).

Os jogos serão disputados a 15 de outubro.

3ª eliminatória da Taça de Portugal

Prozis/Vilaverdense FC - Boavista FC

Académico Viseu FC - CD Feirense

ARC Oleiros - Sporting CP

CF Vasco da Gama - Vitória SC

Moura AC - Portimonense SC

SC Farense - Estoril Praia

Lusitano GC - FC Porto

SC Vila Real - CD Aves

Académica de Coimbra - FC Paços de Ferreira

Santa Clara - Belenenses

CF Canelas 2010 - Moreirense FC

CD Fátima - GD Chaves

Leixões SC - CD Tondela

AR São Martinho - SC Braga

CD Pinhalnovense - Vitória FC

SC Olhanense - SL Benfica

AD Sanjoanense - Rio Ave FC

GD União Torcatense - Marítimo da Madeira

CF União Madeira - Cube Oriental Lisboa

UD Vilafranquense - Casa Pia AC

UD Alta de Lisboa - FC Famalicão

Clube Operário Desportivo - FC Felgueiras 1932

SC Praiense - CD Alcains

GD Gafanha - SC Freamunde

FC Arouca - GD Coruchense

AD Oliveirense - SC União Torreense

União Leiria - SC Espinho

FC Cesarense - Caldas SC

FC Vizela - SU Sintrense

CD Nacional - Merelinense FC

CD Cova da Piedade - Anadia FC

Amarante FC - SC Ideal