Um clássico em Alvalade e uma oportunidade de redenção “espinhosa” para o Benfica - o que esperar da oitava jornada

Apesar da 8ª jornada do campeonato começar já esta sexta-feira, vamos ter de esperar até domingo para os três grandes entrarem em campo. Durante a semana, Benfica, Sporting e FC Porto jogaram para a Liga dos Campeões. Os dragões passaram no teste com mérito, o leões tiveram algum azar e as águias deram de caras com um desastre. Consoante os resultados desta jornada, os quatro primeiros lugares da Liga podem mudar

Sporting - FC Porto

Alvalade recebe no domingo o primeiro clássico da época: um Sporting - FC Porto que poderá trazer (ou não) mudanças no topo do campeonato. O jogo promete ser um embate de campo, mas também fora das quatro linhas. Sérgio Conceição, tornado estratega pelas circunstâncias internas do FC Porto, mas adepto de um futebol mais visceral, enfrentará pela primeira vez Jorge Jesus, o estratega-técnico por excelência do campeonato português.

Ainda sem derrotas na Liga esta época e com uma exibição de luxo frente ao Monaco, o FC Porto poderá ser visto à partida como favorito. Uma vantagem mínima, em todo o caso. O Sporting também deu cartas, parou Messi, quase roubou pontos ao Barcelona. Foi uma derrota triste, devido ao autogolo de Coates, mas o espírito dos leões não ficou abalado.

Os pontos fortes do FC Porto estão no ataque - com Marega, Brahimi e Aboubakar - e na sua defesa sólida. Já o Sporting, tem o eixo do seu jogo no meio-campo, com Gelson, William Carvalho, Bruno Fernandes e Battaglia.

Os dois clubes estão, neste momento, separados por dois pontos, o que deverá apimentar mais o jogo.

Três cenários para o clássico:

1) O Sporting ganha e chega ao primeiro lugar, com mais um ponto que o FC Porto;

2) O FC Porto ganha e consolida a liderança do campeonato, conseguindo um margem de cinco pontos para o seu principal perseguidor;

3) Em caso de empate em Alvalade, na tabela classificativa fica tudo igual; indirectamente, seria benéfico para o Benfica - caso as águias ganhem ao Marítimo -, pois iria recuperar terreno na corrida ao topo da classificação.

Marítimo - Benfica

Atordoado talvez seja o adjetivo que melhor descreva a situação atual do Benfica e dos seus adeptos. Com uma derrota europeia por 5-0 frente ao Basileia a meio semana, a “fase” de que Rui Vitória falou passou mesmo a ser uma “crise” para quem vê de fora. É o diagnóstico feito por muitos comentadores e os sintomas estão à vista.

A exibição do Benfica frente aos suíços foi tão fraca e calamitosa que trouxe à memória a derrota de 1999 em Vigo. Não será com rendimentos semelhantes que o clube da Luz poderá chegar ao Pentacampeonato que ambicionava. Para além disso, tanto o Sporting como o FC Porto vão lançados e sem derrotas, até ao momento, na Liga.

A sorte, é certo, também não parece estar do lado dos encarnados esta semana: vão defrontar o Marítimo, quarto classificado do campeonato, com quinze pontos, menos um que o Benfica. Ou seja, uma derrota no Funchal seria a garantia de perder o terceiro lugar. A oportunidade de redenção dificilmente podia ser mais espinhosa.

Rui Vitória (apesar de não ter o lugar em causa, dizem os desportivos) tem de provar que consegue voltar a dar um novo ímpeto ganhador ao plantel e demonstrar que ainda tem confiança nos seus jogadores. Faltam soluções ao treinador português, soluções, que é como que diz mais jogadores e mais experientes.

O relvado do clube insular está cheio de falhas, mostram algumas fotografias que circulam na internet, o que já gerou várias queixas de dirigentes benfiquistas. Prevê-se que os jogadores das águias tenham alguma dificuldade em adaptar-se ao terreno de jogo.

Mais: é de lembrar que, na época passada, o Benfica teve a sua primeira derrota no campeonato na sua ida ao Funchal. Um cenário que, caso se repita, poderá ser problemático para o clube, adeptos e jogadores.

Programa da oitava jornada

- Sexta-feira, 29 set:

Desportivo de Chaves -- Tondela, 20:30 (Sport TV)

- Sábado, 30 set:

Paços de Ferreira -- Moreirense, 16:00 (Sport TV)

Portimonense - Desportivo das Aves, 16:00 (Sport TV)

Boavista -- Feirense, 18:15

Rio Ave - Vitória de Setúbal, 20:30 (Sport TV)

- Domingo, 01 out:

Sporting de Braga - Estoril-Praia, 17:15 (Sport TV)

Sporting - FC Porto, 19:15 (Sport TV)

Marítimo -- Benfica, 21:30 (Sport TV)

Belenenses - Vitória de Guimarães, 21:30 (Sport TV)