Alguns árbitros querem fazer "greve" na próxima jornada do campeonato

Vários árbitros que apitam na primeira liga estão a pedir dispensa de estarem presentes em jogos da 12ª jornada do campeonato, que se realiza no próximo fim de semana, entre 24 e 27 de novembro. A informação foi confirmada ao "Maisfutebol" por Luciano Gonçalves, presidente da APAF, referindo que a postura "está relacionada com o clima de suspeição sobre os árbitros no futebol português".

De acordo com o dirigente, alguns árbitros nomeados para a próxima jornada estão a pedir ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para não comparecerem aos jogos.

Luciano Gonçalves disse ao mesmo site que vai revelar mais informações durante a tarde desta terça-feira. "Sabemos que estão a existir pedidos de dispensa por parte dos árbitros. Haverá uma tomada de posição por parte da APAF", anunciou. Em causa estão jogos da primeira e da segunda liga.

Os jogos da 12ª jornada da primeira liga:

Belenenses-Chaves (24/11, 20h30)

Portimonense-Tondela (25/11, 16h)

Boavista-Moreirense (25/11, 18h15)

Desportivo das Aves-FC Porto (25/11, 20h30)

Marítimo-Estoril Praia (26/11, 16h)

Paços de Ferreira-Sporting (26/11, 18h)

Benfica-Vitória de Setúbal (26/11, 20h15)

Sporting de Braga-Feirense (27/11, 19h)

Rio Ave-Vitória de Guimarães (27/11, 21h)