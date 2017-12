Já houve uma surpresa na Taça. Haverá mais hoje?

Os oitavos de final ainda mal começaram, mas já houve Taça. Na semana passada, em jogo antecipado, o Cova da Piedade foi à Madeira eliminar o Marítimo, por 4-2, já nos penáltis, o que significa que haverá pelo menos uma equipa da 2ª Liga nos quartos de final da prova.

Esta quarta-feira, haverá mais "pequenos" a tentar tombar "grandes": também na Madeira, o União, da 2ª Liga, recebe o Aves, da 1ª Liga, às 15h, o mesmo horário em que decorre o Moreirense-Santa Clara, outro duelo entre uma equipa da Liga principal e outra da Liga secundária, respetivamente.

Às 15h30, é a vez de duas equipas do Campeonato de Portugal entrarem em campo, na ilha Terceira, nos Açores: o Praiense, "novato" nesta eliminatória, recebe o histórico Farense, que já chegou a finais da Taça, nos anos 90. Ganhe uma ou outra, algo é certo: haverá uma equipa do terceiro escalão do futebol português nos quartos de final, algo que não sucedeu na época passada e que, desde a criação do 'novo' Campeonato de Portugal, apenas o Famalicão tinha conseguido, em 2014/15 (perdeu com o Sporting, por 4-0).

Para a noite estão reservados os dois jogos mais apetecíveis da ronda. O Sporting vai receber o Vilaverdense, outro "novato" do Campeonato de Portugal (19h, SportTV1), em Alvalade (leia AQUI a antevisão de Jorge Jesus ao jogo), enquanto o Benfica vai a Vila do Conde para aquela que será provavelmente a tarefa mais difícil de um "grande", ao ter de defrontar o Rio Ave, 6º classificado da Liga NOS (21h, SportTV1).

Quinta-feira, no outro jogo entre equipas da Liga NOS, é a vez de o líder FC Porto receber o Vitória de Guimarães, 7º classificado, às 20h15 (SportTV1). O último jogo da ronda, entre o Caldas (Campeonato de Portugal) e a Académica (2ª Liga), está agendado para 30 de dezembro, às 15h.