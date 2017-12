E se os jogos do Gil Vicente em 2018-19 não contassem sequer para o totobola? É o que a FPF quer

Hoje, em comunicado, a FPF garante que, se o Gil Vicente descer de divisão esta época e disputar o Campeonato de Portugal em 2018/19, os seus jogos "não contarão, a nenhum nível e de nenhuma forma, para a classificação final da competição", uma vez que o clube será reintegrado administrativamente na I Liga na temporada seguinte.

Na mesma nota, o organismo máximo do futebol português "recomenda" à Liga de clubes, órgão responsável pelos campeonatos profissionais, que "inclua no seu Regulamento de Competições uma garantia similar para a época desportiva 2018/2019", no caso de a equipa de Barcelos permanecer na II Liga.

Na terça-feira Gil Vicente e Belenenses assinaram um princípio de acordo sobre o 'caso Mateus', que permite aos gilistas a subida administrativa à I Liga portuguesa de futebol em 2019/20.

"O acordo foi subscrito pelos presidentes das duas sociedades desportivas, Francisco Dias da Silva e Rui Pedro Soares, respetivamente, assim como pelo presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença", lê-se na nota do organismo enviada à Lusa.

O Gil Vicente disputa atualmente a II Liga, pela terceira época consecutiva, depois de ter sido despromovido do principal escalão em 2014/15, ao qual tinha voltado em 2011/12, após a descida na 'secretaria' motivada pela alegada utilização irregular do futebolista angolano Mateus na época 2005/06.