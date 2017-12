Os momentos LOL de 2017: desampara-me a loja, ó 50 Cent

Não é de agora que Jorge Jesus é a personagem mais caricata, enigmática, divertida e muito, mas muito, sui generis. Hoje sabemos isto bem sabido por já convivermos há quase 10 anos com conferências de imprensa, entrevistas rápidas no relvado e entrevistas que são televisionadas a cada oportunidade, desde que ele passou a coabitar sempre entre os grandes.

Jesus, contudo, vive e é desta forma há muito tempo: espontâneo, extrovertido e genuinamente carente de filtros já estava por trás do treinador.

Em 2007, estava ele no Belenenses, a dar bastante nas vistas e com uma equipa jeitosa, quando o clube concordou em ganhar uns dinheiros com o estádio e cedê-lo a um espetáculo de música. Um famoso rapper norte-americano, dos grandes, musculados e mascarado de mau, iria dar ali um concerto. E, como qualquer show de música, há que ensaiar antes para que tudo saia pelo melhor no dia da performance.

O concerto foi agendado para março, mesmo a meio de uma época de futebol, portanto, o tal 50 Cent teve de ensaiar em pleno relvado do Estádio do Restelo, palco habitual para a equipa de futebol do Belenenses treinar e se preparar para as suas lides. Ora, houve um dia em que apenas três quartos do campo lhe pertenceram já que, num dos topos, estava um palco montado. E o rapper a cantar e os instrumentos a tocarem.

“Eu acabei com o ensaio.”

Com tanta barulheira e espaço ocupado, Jesus ferveu. Não gostou da coincidência e apressou-se a acabar com o ensaio, urgindo a que a música se calasse e a estrutura fosse dali para fora. O episódio aconteceu em março de 2007, mas só em novembro último, no programa “Alta Definição” da SIC ficámos a saber, pela boca do treinador, qie não teve problemas em expulsar 50 Cent do sítio que era seu a usar.

“Eles estavam a ensaiar e entro dentro do campo com aquele barulho todo e digo ‘quero isto tudo fora daqui’. Ai, mas é impossível, pagámos chachê, porque era uma banda muita conhecida. Cheguei ao pé do palco e mandei tirar tudo. Ele era uma figura, não é? Sentiu-se um pouco humilhado. ‘Mas quem é este tipo para me estar a mandar daqui para fora?’. E pronto, não houve ensaios.”

Mesmo não estando lá, só de imaginar a situação dá vontade de rir, mais a forma como Jorge Jesus a descreveu - um rapper mauzão, de sucesso reputado pelos álbuns que vendeu e as canções que massificou, também conhecido por uma vez ter sido baleado nove vezes, a ser expulso e calado por um treinador de um desporto que nem devia saber bem qual era

Se isto não tem graça, não sabemos então o que terá.