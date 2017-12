Jogadores arguidos, mais do que um jogo sob suspeita: a investigação que está a abalar o futebol português

Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2017. 1309 espectadores assistiram ao Feirense - Rio Ave, no estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira. Um jogo da vigésima jornada da Primeira Liga da época passada.

Para quem esteve nas bancadas ou para quem viu através da televisão, a história do jogo foi escrita nos quase 96 minutos que o encontro durou.

Na relva, o Feirense venceu o Rio Ave por 2-1, mas os investigadores da Polícia Judiciária do Porto têm fortes indícios de que o resultado do jogo foi combinado nos dias anteriores à partida.

Pelo menos quatro jogadores do Rio Ave foram abordados por intermediários ligados ao mundo do futebol para perderem a partida com o Feirense, a troco de dinheiro.

A Polícia Judiciária já reuniu indícios consistentes da prática de crime. Os quatro jogadores do Rio Ave foram ouvidos pelo Ministério Público e constituídos arguidos.

A investigação da PJ do Porto acredita que os intermediários que abordaram os jogadores são especializados na prática do Match Fixing, em português os Jogos combinados.

Depois de aliciarem os jogadores, podem apostar a título individual ou recomendar a aposta segura a terceiros em troca de dinheiro.

As apostas podem ser feitas nas centenas de casas de apostas online de todo o mundo ou através de jogos como o Placard, com base em Portugal.

A investigação tem fortes indícios que os apostadores que arriscaram avultadas quantias no Feirense - Rio Ave já sabiam que iam multiplicar o dinheiro investido e sabiam os jogadores iam cumprir, com o combinado, dentro do campo.