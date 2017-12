Marcelo é um dos jogadores arguidos, avança o CM

O defesa brasileiro Marcelo, de 28 anos, é um dos quatro jogadores do Rio Ave que foram constituídos arguidos por suspeitas de terem sido pagos para perder um jogo contra o Feirense. A história está a ser avançada pelo Correio da Manhã.

Na quarta-feira, na TVi24, Pedro Sousa, um dos comentadores do programa “Mais Bastidores” já havia avançado o nome de Marcelo como sendo um dos futebolistas constituídos arguidos. O outro, segundo Pedro Sousa, é o guarda-redes Cássio.

O Ministério Público confirmou a existência deste quarteto no âmbito do caso “Jogo Duplo” que conheceu novos desenvolvimentos com notícia avançada pela SIC na quarta-feira.

Questionado pela Tribuna Expresso, o Rio Ave não se manifestou disponível para comentar.