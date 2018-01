Quem petisca não é quem arrisca. É quem não tem medo

Houve, na quarta-feira, um momento na segunda parte em que uma das equipas esteve mais do que 10 segundos com a bola controlada para lá da fronteira do meio campo. Fez passes pela relva, com calma, à procura do terceiro homem quando se respeita a ideia de fazer triângulos de três jogadores, em que um passa e se mexe para ficar livre.

Este homem, como quase tudo o que de bom o Sporting fez no dérbi em posse, foi Bruno Fernandes, o tipo que vinha, tocava e ia e que mais vezes tocou (63) na bola da equipa, durante o jogo.

